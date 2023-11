Meteo, Sottocorona lancia l'allerta: "Maltempo fortissimo", dove e quando

01 novembre 2023 a

Le notizie del meteo "non sono buone", premette Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 che mercoledì 1 novembre nel corso del TgLa7 ha fornito le previsioni per la giornata e i prossimi giorni. Dopo i nubifragi che hanno sferzato il Nord - a Milano è esondato il Seveso - in queste ore "c'è una pausa, ma appunto si tratta sostanzialmente di una pausa", avverte l'esperto.

Oggi, giorno di Ognissanti, son previste altre nuvole "con qualche pioggia al centro e al sud". Come quantità di precipitazioni le piogge più intense possono riguardare la Liguria, precipitazioni in prevalenza deboli sulle altre regioni, fenomeni sulle zone tirreniche (Umbria, Lazio, Campania) ed eventi intensi ma isolati in Sardegna. Giovedì 2 novembre "si comincia a vedere qual è il nuovo passo", spiega il meteorologo. Tutte le regioni del nord e tutta la Toscana saranno interessate da un "maltempo fortissimo", con piogge "fino a 200 millimetri nelle 24 ore", una "situazione di allerta". Nel resto del paese piogge più moderate soprattutto al centro.

Dicevamo un cambio di passo. Ebbene, venerdì 3 novembre il maltempo tende a lasciare il nord a partire dalle zone occidentali dirigendosi verso il centro e il sud "con piogge che questa volta arrivano anche sul versante Adriatico, ma su quello tirrenico sono decisamente più intense". Parliamo di "maltempo forte" e una "situazione di allerta", ricorda il meteorologo. Dal punto di vista delle temperature c'è quato un calo sensibile anche se al momento non è ancora freddo rispetto alle medie del periodo.