Meteo, la tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia. Giuliacci indica la data

01 novembre 2023

La violenta tempesta Ciaran corre verso l'Italia. La forte perturbazione sta attualmente interessando le Isole Britanniche, creando condizioni meteo avverse che si diffonderanno su Irlanda e Regno Unito nel corso della settimana. Gli esperti del colonnello Mario Giuliacci hanno riportato gli ultimi aggiornamenti in un articolo che spiega come l'impulso principale di questa tempesta si staccherà e avrà un impatto significativo anche sull'Italia, giovedì 2 novembre, portando un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche.

La stagione dei nubifragi mette subito in ginocchio il Nord Italia

Le regioni del Nord Italia saranno le più colpite, si legge sul sito MeteoGiuliacci , con piogge intense che potrebbero raggiungere accumuli di oltre 100 mm in sole 24 ore. In particolare, Liguria, Lombardia, Veneto e Trentino subiranno il maltempo in modo più deciso. Sulle Alpi, invece, si prevede un abbondante accumulo di neve sopra i 1600-1800 metri.

Per il resto d'Italia, giovedì si prevedono poche piogge, principalmente in Toscana, Lazio e Campania, ma i venti di Libeccio potrebbero raggiungere velocità di 70-80 km/h, generando importanti mareggiate lungo le coste tirreniche. Tuttavia, è importante prestare attenzione perché alla fine di giovedì e all'inizio di venerdì le condizioni meteorologiche peggioreranno anche nel Centro-Sud, con piogge sparse e occasionalmente intense.