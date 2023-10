Meteo, festa di Ognissanti bagnata. Giuliacci: perturbazione senza confini il 1 novembre

31 ottobre 2023 a

Un giorno di festa, che per molti poteva essere la data ideale per una gita fuori porta. Ma che tempo farò il 1 novembre? A rispondere sulle previsioni meteo della festa di Ognissanti è il colonnello Mario Giuliacci, che preannuncia una nuova perturbazione sul nostro Paese, con pioggia su numerose regioni e un calo delle temperature su praticamente l’intero territorio, che vedrà l’arrivo del freddo autunnale. “Le ultime mappe meteo – spiega il meteorologo - vedono la nuvolosità in aumento già nella prima parte del giorno, quando però le piogge si concentreranno solo su alcune regioni. Una mattinata in cui l'ombrello, quindi, sarà necessario solo in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Piogge per lo più deboli. Poi nella seconda parte del giorno il tempo peggiorerà anche in altre regioni”.

Sul sito meteogiuliacci.it continua l’approfondimento sulle previsioni del tempo: “Tra pomeriggio e sera di Ognissanti le piogge raggiungeranno anche il resto del Sud, l'Umbria, l'Appennino Abruzzese e, a carattere più isolato, qualche piovasco bagnerà anche le Alpi e la Liguria. Verrà quindi maggiormente coinvolto il Sud e parzialmente risparmiato invece il Nord. Le temperature invece si aggireranno attorno a valori normali per il periodo, o solo di poco al di sopra, praticamente in tutta l'Italia. E’ vero quindi che si farà sentire un po' di freddo, ma almeno per la giornata di Ognissanti sarà – chiosa Giuliacci - tutt'altro che pungente, dal sapore ancora tipicamente autunnale”.