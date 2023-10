Meteo, quando arriva la neve. Giuliacci svela la quota

31 ottobre 2023 a

Nella prossima settimana proseguirà il tempo perturbato che ha caratterizzato quest'ultima parte del mese di ottobre. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, la forte ondata di umidità caratteristica del mese di ottobre non mollerà la presa e provocherà ingenti nevicate sull'arco alpino dove il manto potrebbe anche superare i 2 metri di spessore.

Temporali tra Halloween e Ognissanti. Poi la tempesta atlantica Ciaran...

Ma vediamo nel dettaglio dove e come nevicherà. Le forti precipitazioni nevose si verificheranno già a partire dai 1.600 metri d'altitudine. Ed è fondamentale che, proprio in questo periodo dell'anno, le Alpi si ricoprano con la coltre della dama bianca. La neve. infatti, è fondamentale per il nostro ecosistema, consentendo l'idratazione agli strati sotterranei della Terra e apportando preziosi principi nutritivi alla flora e alla fauna.