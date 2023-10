Meteo, Giuliacci: pioggia e forti venti, ecco dove. Tutto in 48 ore

27 ottobre 2023 a

Ore difficili per la perturbazione atlantica che venerdì 27 ottobre ha raggiunto l'Italia. A dare le ultime previsioni del tempo è il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito. Ebbene, questa nuova corrente da ovest è destinata a "a portare ancora maltempo diffuso" su molte regioni, si legge su MeteoGiuliacci .it. L'evoluzione meteo indicata da Giuliacci ci dice che dopo le piogge del mattino "l tempo andrà rapidamente migliorando e in alcune aree del Paese - come ad esempio il Nordovest - in effetti è già tornato il sole. Tuttavia il pomeriggio non sarà del tutto asciutto, anzi la pioggia bagnerà ancora diverse regioni", spiega l'esperto.

In base alle previsioni, dunque, nel corso del pomeriggio la pioggia "bagnerà ancora la Campania e la Calabria, e qualche altra sorpresa potrebbe arrivare in serata", con i temporali che torneranno in alcune zone del Nord: fenomeni isolati sono infatti possibili in Friuli-Venezia Giulia. Nelle prossime ore attenzione al vento che "soffierà intenso", da ovest o sudovest. Per sabato 28 ottobre Giuliacci prevede deboli su pioggi su Alpi di nord-est, ponente ligure, Toscana, Umbria e Lazio ma anche in Sicilia e Calabria. Bello sul resto dell'Italia.