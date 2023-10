Meteo, quando e dove il maltempo "si rinforza". Le previsioni di Sottocorona

28 ottobre 2023 a

"Andiamo a verificare se le temperature sono in media o sotto la media, cioè se sono normali oppure no": così ha esordito Paolo Sottocorona che, in diretta su La7, ha diffuso le nuove previsioni meteo. "Oggi l'Italia è ancora in una zona tra il bianco, la normalità, e il giallo abbastanza chiaro, temperature superiori alla media ma non di moltissimo, con quegli scostamenti che sono normali. A Est delle zone più calde e poi questa zona molto fredda sul Nord-Europa e questa zona sull'Europa Occidentale", ha continuato. L'esperto ha quindi chiarito: "Tutto sommato l'Italia ha qualcosa in più. Questo accenno di temperature più basse si affaccia e fa un passo indietro".

Sempre per quanto riguarda le temperature, nella giornata di mercoledì "la parte più calda scende verso Sud ed entriamo in una quasi normalità. Siamo su valori normali della stagione". Venerdì, invece, "ci potrebbe essere un cambio di passo". Ma che tempo ci aspetta nelle prossime giornate? Oggi "ci sono ancora delle piogge deboli nel Nord-Est, appena moderate tra Liguria e alta Toscana, moderate sull'Appennino centrale e in parte poi sulle coste tirreniche Centro-meridionali, ma nel complesso è una giornata che ha anche delle schiarite".

Domani ci sarà invece un cambio di rotta. Paolo Sottocorona ha avvisato: "Si riaffaccia una nuova perturbazione che viene da Ovest e va di nuovo a peggiorare il tempo su tutte le zone del Nord, in maniera anche forte tra Liguria e alta Toscana, ma al Centro e al Sud si rimane con qualche debole pioggia". Per la giornata di lunedì il maltempo "si rinforza, con fenomeni intensi in Liguria e alta Toscana, parte dell'alta Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Ci possono essere fenomeni molto intensi e intensità delle precipitazioni molto elevata". Poi l'esperto ha aggiunto: "Nelle zone alpine anche qualche nevicata". Il meteorologo ha fatto il punto: "Tutto mirato al Nord e all'alta Toscana". Le massime oggi saranno "in media, leggermente al di sopra al Sud". L'esperto ha spiegato che c'è la tendenza a risalire.