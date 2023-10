Meteo, quando arriva il freddo. Giuliacci anticipa la "data della svolta"

27 ottobre 2023 a

L'inizio del mese di ottobre è stato sorprendente. Invece del crollo drastico delle temperature, tipico dell'arrivo della stagione autunnale, gli italiani hanno potuto trarre i benefici di giornate dal sapore estivo. Sole e temperature anomale hanno avuto la meglio sulle piogge e sui rovesci. Ora la squadra del colonnello Mario Giuliacci pone una domanda e offre la risposta: quando arriverà davvero il freddo e sarà necessario indossare il cappotto?

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , stando alle proiezioni dei modelli previsionali, è già possibile ipotizzare la "data della svolta, quella in cui le temperature si abbasseranno su valori inferiori alle medie stagionali e i fiocchi di neve scenderanno fino a quote piuttosto basse". L'autunno, in base a queste proiezioni, "potrebbe alzare la voce nel primo fine settimana di novembre, intorno al 4-5 novembre, anche se il brusco cambiamento coinvolgerà solo alcune zone del Paese".

Che cosa dobbiamo aspettarci dal primo fine settimana di novembre? Il team di esperti spiega che, secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, "correnti fredde provenienti dalle regioni settentrionali dell'Atlantico, al confine con la Groenlandia, riusciranno a infiltrarsi sul Nord Italia, causando qui un sensibile abbassamento delle temperature e una fase di maltempo che, sulle Alpi, si tradurrà in nevicate anche al di sotto dei 1000 metri".