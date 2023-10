Meteo, Giuliacci stronca le speranze degli italiani: 4 perturbazioni di fila in vista

23 ottobre 2023 a

Una nuova perturbazione è pronta a colpire l'Italia. E non sarà, secondo Mario Giuliacci, l’unica. A partire dalla sera di lunedì 23 ottobre ci sarà una perturbazione che arriverà dall'Atlantico e colpirà i nord-ovest della Penisola. In particolare le piogge colpiranno tra la Liguria e l'alta Toscana, con instabilità diffusa su tutta la zona e un'evidente perturbazione in Francia, al di là delle Alpi. Martedì gran parte del centro-nord è colpito dalle piogge, con la sola parte del basso Tirreno e del medio Adriatico che non viene colpita dai fenomeni. Nulla da segnalare anche per il 24 ottobre al sud Italia. Giovedì 26 ottobre arriverà la seconda perturbazione, sempre dalle zone di nord-ovest: in attesa di questi fenomeni mercoledì 25 le piogge si sposteranno anche sul Sud, con in particolare la Campania come regione più colpita.

Tra giovedì 26 e venerdì 27 pioverà praticamente su tutta la fascia tirrenica del Paese e sull'arco alpino, con il lato adriatico risparmiato dai rovesci. E si vede già l'arrivo della terza perturbazione. Ma non è finita qui secondo il colonnello Giuliacci, che in un video sul proprio canale YouTube vede una quarta perturbazione pronta ad irrompere sull'Italia nei primi giorni di novembre.