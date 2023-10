Meteo, arriva il maltempo con il ciclone Viktor: dove scatenerà nubifragi

19 ottobre 2023 a

La stagione delle giornate soleggiate ci sta salutando. Presto il ciclone Viktor travolgerà l'Europa occidentale scatenando il maltempo anche in Italia. Come si legge su 3bmeteo.com , infatti, forti piogge colpiranno la nostra penisola e contemporaneamente "correnti molto fredde di estrazione artica" affluiranno "dalla Russia verso il Baltico portando nevicate precoci fino a bassa quota e persino sul mare tra Finlandia, Svezia e Repubbliche baltiche". Gli esperti spiegano che le masse d'aria, nelle prossime ore, convergeranno e porteranno "forti condizioni di maltempo dapprima al Nord e su parte del Centro, poi entro il weekend anche al Sud".

Sottocorona e la “giornata critica”: le zone a rischio per il maltempo

Piogge e temporali stanno già interessando parte del territorio italiano, ma la giornata da segnare in rosso è quella di domani, venerdì 20 ottobre. Il motivo? Il maltemo si intensificherà. Il team di 3bmeteo avverte: "Il fronte perturbato potrà avvalersi di un contributo caldo e umido di matrice sub tropicale che gli conferirà ulteriore energia ed è per questo che si temono altre criticità per nubifragi e allagamenti con il rischio anche di eventi alluvionali lampo". Ma quali saranno le regioni più esposte? La pioggia colpirà soprattutto quelle settentrionali, il Nordovest e la Toscana. "Dunque un avviso valido per Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia occidentale e la Toscana soprattutto settentrionale", si legge sul sito. Ci sarà un cambiamento nella giornata di sabato: "Il fronte poi sfilerà verso est lasciando gradualmente il Nordovest e con la sua parte più avanzata interesserà nella giornata di sabato le regioni centro meridionali, soprattutto quelle del versante tirrenico più ancora una parte del Nord".

Meteo-bomba e fiumi a rischio, Giuliacci avverte: cosa ci aspetta

Atteso un miglioramento per la giornata di domenica, anche se non mancheranno le precipitazioni. Quindi, venerdì al Nord ci sarà "diffuso maltempo", al Centro "nubi stratiformi ma senza fenomeni significativi" e al Sud "stratificazioni nuvolose con qualche goccia". Sabato "rovesci intermittenti" in tutta la penisola italiana. Domenica, invece, "nuvolosità irregolare" in gran parte delle regioni ed "episodica pioggia" al Sud.