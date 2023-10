Meteo, “giornata critica”. Sottocorona e la data movimentata

19 ottobre 2023 a

Il maltempo sta colpendo l’Italia, ma alcune zone saranno interessate maggiormente. A fare un quadro delle previsioni meteo dei prossimi giorni è l’esperto di La7, Paolo Sottocorona, che in collegamento con Omnibus traccia gli scenari che attenderanno gli italiani: “Questa mattina di materia ce n’è tanta, perché sull’Italia c’è una discreta quantità di nuvole e di precipitazioni, però se guardiamo ad ovest troviamo già una situazione di una certa intensità, c’è molto movimento, qualcosa arriverà anche da noi, da lì arrivano le perturbazioni. Per oggi, giovedì 19 ottobre, i fenomeni più intensi sono previsti tra l’alta Toscana e la Liguria di Levante e in misura più isolata in quella di Ponente, in Lombardia, in Trentino e sul confine orientale. È probabile che ci possa essere qualche fenomeno intenso in queste zone. Piogge tra deboli e moderate anche sul Centro, soprattutto sul versante tirrenico, mentre quello adriatico è protetto. Al Sud piccoli disturbi, ma giornata assolutamente tranquilla, così come in Sardegna”

Poi c’è una data da sottolineare in rosso: “Domani, venerdì 20 ottobre, sarà una giornata critica per le zone di nord-ovest, i colori delle mappe sono molto forti, i modelli già da 48 ore ci danno questa indicazione, quindi è confermata. I fenomeni molto forti sono pure sull’arco alpino e anche in zone pre-alpine, soprattutto sulla parte centrale. Al nord-est fenomeni localmente intensi, anche se un po’ meno. E di nuovo nella zona tra Liguria e Toscana. Poi anche domani delle piogge sul versante tirrenico. Quindi nord e centro interessati dalle piogge, al sud solo qualche debole pioggia, forse. Sabato 21 ottobre si attenua e si sposta questo maltempo, che va sui Balcani, al nord rimangono fenomeni isolati sulle zone di nord-ovest, un po’ più estesi sul Friuli e poi ancora fenomeni intensi in Corsica e Sardegna. Fenomeno abbastanza estesi su tutto il versante tirrenico e una parte in Puglia. Una situazione - evidenzia Sottocorona - movimentata, per dire poco”.

Il meteorologo si sofferma infine sulla situazione delle temperature massime e la tendenza di quest’ultime: “Risentono della situazione, sono particolarmente contenute al nord. Ancora con valori leggermente alti al sud e soprattutto in Sicilia, dove ci sono valori relativamente alti. Nelle prossime 24 ore ci sarà un aumento al nord, al centro e in parte al sud. Cominciano a scendere in Sardegna e al di là dell’arco alpino”. Ed è da lì che arriverà la perturbazione che secondo Sottocorona colpirà l’Italia.