Meteo Giuliacci: "Weather bomb" e fiumi a rischio, il giorno clou

Gli esperti del colonnello Mario Giuliacci parlando di "tempesta autunnale" e di una situazione di maltempo "severo" in arrivo sull'Italia. Insomma, l'andamento ondivago del meteo negli scorsi giorni è destinato a virare presto verso un peggioramento deciso del tempo. In queste ore abbiamo nubi al Centro-Nord e sole in molte zone del Sud, ma venerdì 20 ottobre "irromperà sull’Italia un’intensa perturbazione di origine atlantica", si legge sul sito MeteoGiuliacci che prevede "piogge diffuse e piuttosto abbondanti" sulle regioni settentrionali, ma anche in Toscana e Sardegna, con rischio nubifragi "in Friuli, Piemonte, Liguria, Lombardia e Alta Toscana".

"Vite a rischio". La tempesta Babet spaventa tutti: in arrivo la bomba meteo

Il quadro meteo coinvolge tutta l’Europa, tanto che gli esperti dell'autorevole MetOffice parlano di un "Weather Bomb", ricorda il sito di Giuliacci, una sorta di "bomba meteorologica" che rimanda a una "profondissima depressione, che fa crollare la pressione di 24 millibar" in un giorno. Gli effetti in Italia, come detto, saranno possibili nubifragi in Liguria, Piemonte, Lombardia, nord Toscana, Friuli-Venezia Giulia, con accumuli di pioggia che potrebbero essere veramente elevati, fino a 150 millimetri in 24 ore. "Valori impressionanti", spiegano i meteorologi, che potrebbero far salire in modo preoccupante il livello di molti fiumi.