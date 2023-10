Meteo, arrivano le piogge molto forti. Sottocorona: “Il maltempo non se ne andrà rapidamente”

16 ottobre 2023 a

Il maltempo irrompe sull’Italia. Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, si è collegato con la puntata di Omnibus del 16 ottobre per fare un quadro del primo periodo di cambio di stagione, con il passaggio dal caldo eccessivo all’autunno pieno, con piogge e calo delle temperature: “Dalle immagini satellitari è evidente come e quanto sia cambiata la situazione rispetto a due giorni fa. Le nuvole sono entrate, quindi la pressione è diminuita di molto e queste arrivano direttamente dall’Atlantico. Ci sono temperature inferiori rispetto a quelle dei giorni scorsi, ma la componente settentrionale non è così marcata. Le temperature erano molto alte e siamo tornati nella regolarità, ma non con valori invernali, però il tempo è decisamente cambiato. Per oggi, lunedì 16 ottobre, al Nord c’è qualche fenomeno sulle zone occidentali, ma sono deboli piogge, sul Centro fino al Sud ci sono spesse piogge moderate e anche delle piogge molto forti, con fenomeni intensi, non sono solo quattro nuvole e quattro gocce di pioggia. Lo stesso vale per parte della Sardegna, un po’ meno per la Sicilia. Però ad Ovest ci sono altre nuvole intense con altre piogge, quindi questa situazione non si risolve molto rapidamente”.

Il meteorologo va avanti con le previsioni meteo per i prossimi giorni: “Martedì 17 ottobre c’è un’attenuazione di questi fenomeni al Nord, ma da Ovest arrivano di nuovo piogge localmente intense. Tende a scendere verso Sud, quindi sull’alto Lazio, sulla Toscana meridionale e sull’Umbria si attenuano i fenomeni, ma sulle altre zone del centro-meridione ci sono fenomeni anche intensi, quindi è maltempo. Meno tra Calabria e Sicilia, ma in Puglia c’è. Mercoledì 18 ottobre c’è un’attenuazione di questi fenomeni intensi al Sud e al Centro, ma ricominciamo a presentarsi sulle zone di Nord-Ovest e a Ovest si intravede altro maltempo. Quindi sicuramente questo maltempo non finisce qui”.

Sottocorona conclude la sua analisi sul tempo con le temperature massime: “Sono molte contenute al Nord e al Centro, si possono fermare anche sotto i 20 gradi. Forse in Sicilia ci sono ancora temperature sopra i 25 gradi, ma la strada è quella. Non dei grandi freddi, la discesa delle temperature c'è. Nella tendenza per domani c'è qualche segnale di recupero. C'è qualche diminuzione al Sud, ma compare una risalita dove oggi scendono le temperature, che si assestano su livelli abbastanza normali per la stagione".