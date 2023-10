Meteo, Giuliacci rivela le anomalie della seconda metà di ottobre

15 ottobre 2023 a

Le prossime settimane saranno caratterizzate da rapidi e repentini sbalzi di temperatura. Che ci faranno passare da un clima ancora "stranamente" estivo a un vero e proprio primo assaggio di inverno. Mario Giuliacci rivela tutto sul suo sito meteogiuliacci.com in cui ci svela giorno per giorno quali saranno i cambiamenti climatici in arrivo.

La settimana che sta per iniziare ci vedrà fare i conti con un nuovo rialzo termico che porterà un caldo anomalo soprattutto nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20. Si parla addirittura di temperature che supereranno i 30 gradi, facendoci tornare ad agosto. Ma l'afa non durerà perché già dal weekend successivo ci sarà un brusco calo termico che raggiungerà il suo culmine intorno al 29-30 ottobre quando assisteremo a un anticipo di inverno soprattutto al centro-sud, con temperature più simili alla seconda metà di novembre. Insomma due settimane di caos e poi arriverà l'inverno. Quello vero.