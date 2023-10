Meteo, Sottocorona avverte: "Giornate grigie". Dove colpirà la pioggia

15 ottobre 2023 a

"Parliamo ancora di temperature": così Paolo Sottocorona esordisce nell'ultimo video pubblicato sui canali ufficiali di La7. L'esperto, mostrando sul maxi schermo una carta della Marina americana, spiega: "Questa carta ci dà la situazione delle temperature a 1500 metri. Da quella si fa presto la temperatura del suolo: si aggiungono 10 gradi. La cosa interessante è che c'è questa linea azzurra che è lo 0 termico. In tutte le zone attraversate dalla linea azzurra, può nevicare". Il meteorologo chiarisce però che "sull'Italia siamo ancora con le linee rosse, che vanno di 3 gradi in 3 gradi. Questa che prende parte del Sud e del Centro è una 15 gradi". Che temperature dobbiamo aspettarci? "Per oggi al Sud le temperature sono ancora elevate. Al Nord si arriva a circa 9 gradi, quindi 19 gradi la temperatura possibile", afferma Sottocorona.

Ma non è tutto. Il meteorologo illustra che "andando a vedere dove va questa linea dello 0 termico, abbiamo un'idea precisa di come cambiano le temperature. Domani la 15 gradi scende ma tocca ancora Sicilia e Calabria. Al Nord temperature di 16 gradi. La linea dello 0 termico rimane nella stessa zona: non c'è uno sfondamento di aria fredda. Le temperature scendono ma non c'è una botta di gelo". Poi Sottocorona passa alle previsioni del tempo. Il Nord-est, l'Emilia-Romagna e in parte le Marche verranno colpite da "fenomeni più intensi", cioè da "piogge in qualche caso deboli, spesso moderate e anche forti sul Friuli Venezia Giulia e sull'Emilia-Romagna".

Sul resto del Centro o del Sud "piogge moderate", ma l'esperto avvisa che non si tratterà di "maltempo marcato". "C'è però un cambio", avvisa il meteorologo. Ci saranno zone in cui la pioggia non si manifesterà? "Sardegna, Sicilia, qualche zona fra Liguria e Piemonte ma sono giornate grigie", dice. Quindi il bollettino meteo per le giornate di lunedì e di martedì: "La giornata di domani vede scendere verso Sud e attenuarsi questo maltempo che si presenta moderato al Centro-Sud. Sulle zone di Nord-Ovest fenomeni un po' più intensi ma siamo sempre sul livello del moderato. Questo primo colpo di maltempo si attenua abbastanza velocemente. Martedì resta qualche zona con piogge da deboli a moderate, soprattutto nelle zone del Centro. Non è un maltempo particolarmente marcato".