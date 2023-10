Meteo, fine dei giochi per il caldo anomalo. “Vistoso calo”, Giuliacci e la depressione artica

12 ottobre 2023 a

a

a

Ormai praticamente tutti gli esperti meteo nelle loro previsioni sul tempo dei prossimi giorni hanno sancito la sentenza: è la fine del caldo anomale, con un ottobre che assomiglia più ad una continuazione di agosto. Anche per il colonnello Mario Giuliacci l’anticiclone subtropicale “potrebbe avere le ore contate”. Infatti “i primi segnali di un cambiamento potrebbero arrivare al Nord già nel fine settimana, quando il progressivo avvicinamento di un fronte freddo di matrice atlantica traghetterà l'Italia verso l'autunno portando dapprima lo sviluppo di nubi più consistenti e, successivamente, attraversando l’arco alpino, aprirà la strada ad un peggioramento più deciso all’inizio della prossima settimana”. L’effetto sarà quello di vedere piogge, temporali e un “vistoso calo delle temperature”.

Sottocorona e la clamorosa retromarcia: si rimangia tutto sulle previsioni

In particolare, secondo il meteorologo, sarà il “passaggio alle alte latitudini di un’incisiva depressione artica” a dare il colpo da ko al caldo, “determinando a sua volta l’ingresso di correnti fredde dal Nord Europa”. Secondo il sito meteogiuliacci.it ci avviamo al definitivo cambio di stagione, con l’estate che lascia il passo all’autunno, ma con una certa dose di “incertezza che da martedì potrebbe coinvolgerci per diversi giorni in maniera più diffusa e insistente, accompagnandoci verso una fase fresca e piovosa. Ciò che appare maggiormente convincente sarà la svolta autunnale che si farà sentire con decisione soprattutto dal punto di vista termico. Dopo il caldo record di questi giorni il calo delle temperature di inizio settimana potrà risultare particolarmente brusco, con valori massimi destinati a precipitare anche di 10-15 gradi. Il transito della terza perturbazione del mese sarà segnato - sentenzia Giuliacci - dall’afflusso di aria fresca che sul Nord e al Centro metterà a tacere la supremazia anticiclonica nord africana”. Sarà difficile vedere nuovamente temperature sopra i 20° al Nord.