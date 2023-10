Meteo, irrompe il ciclone Medusa: quando arrivano nubifragi e crollo delle temperature

14 ottobre 2023 a

L’estate è pronta ad essere accantonata grazie all’arrivo del ciclone Medusa. Sono le ultime ore in cui la stagione più calda resisterà sull’Italia, poi ci sarà un graduale addio all’anticiclone africano, con l’irruzione dell’autunno su gran parte del Paese. Come riferisce ilmeteo.it “fino a sabato il tempo sarà ancora stabile, prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni e ancora caldo, specie al Centro-Sud e al Nordest (temperature massime sempre attorno ai 27-30°C). Le cose inizieranno a cambiare nel corso di domenica. Il 15 ottobre l’ingresso di aria più fresca dai quadranti nord orientali favorirà lo sviluppo di rovesci o temporali che dal Friuli Venezia Giulia si porteranno poi su Veneto ed Emilia Romagna. Nel contempo venti più umidi di Libeccio raggiungeranno la Toscana settentrionale, anche qui con piogge e temporali, in arrivo anche su Marche e Umbria in serata. Questi saranno i primi segnali di un primo cedimento dell’anticiclone”.

Ma non è finita qui secondo il meteorologo Antonio Sanò: “Con l’inizio della prossima settimana il tempo cambierà ulteriormente. Se al Nord i venti freschi faranno calare sensibilmente le temperature anche di 15 gradi (di giorno non si andrà oltre i 14-16°) il Centro sarà interessato da un primo fronte perturbato pilotato dal ciclone Medusa che dalla Spagna si avvicinerà minacciosamente all’Italia. Il Sud invece sarà ancora protetto dall’anticiclone e quindi continuerà a vedere un tempo stabile e soleggiato. A grandi linee il tempo della prossima settimana sarà contraddistinto da un lunedì e martedì con piogge e temporali soprattutto sulle regioni centrali, poi da mercoledì l’ulteriore avvicinamento del ciclone Medusa all’Italia farà peggiorare fortemente il tempo al Centro-Nord dove le precipitazioni potranno risultare anche abbondanti e sotto forma di nubifragio. In questo contesto le temperature diminuiranno anche al Centro, soprattutto in Toscana e sulle regioni adriatiche con poco più di 20-21 gradi di giorno».