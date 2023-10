Israele o Palestina, con chi stanno gli italiani: il sondaggio a sorpresa

13 ottobre 2023 a

La guerra tra Israele e i miliziani di Hamas infiamma ed è l'ultimo tragico capitolo del conflitto tra lo Stato ebraico e la Palestina. Gli attacchi del gruppo palestinese, sabato scorso, hanno aperto una nuova crisi e scenari preoccupanti. I governi occidentali hanno espresso totale sostegno a Israele, operando tuttavia per evitare l'escalation. Ma con chi stanno gli italiani? Alcuni dati, per certi versi sorprendenti, arrivano da un sondaggio pubblicato venerdì 13 ottobre da Termometro politico. Ebbene, il 54,9% degli italiani si schiera con Israele mentre il 37,6% con i palestinesi. Nel dettaglio, tra chi sostiene lo Stato ebraico "il 20,5% non giustifica l’assedio alla Striscia di Gaza mentre tra chi parteggia per Hamas, il 33,2% non approva le azioni terroriste contro i civili israeliani. I duri e puri da una parte e dall’altra, sono rispettivamente il 34,4% e il 4,4%".

Dati che si riflettono sulla valutazione per le posizioni del governo di Giorgia Meloni. Secondo il sondaggio di Tp, il 44,8% del campione pensa che l'esecutivo "penda troppo dalla parte di Israele, il 41,9%" considera la posizione "condivisibile ed equilibrata" mentre il "5,7% ritiene che difenda Israele in modo troppo timido".

Con le tensioni in Medio Oriente torna la preoccupazione per gli attentati. "Il rischio che il terrorismo islamico colpisca Italia ed Europa a seguito della guerra tra Israele e Hamas è considerato molto probabile dal 38,8%. Per il 41,1% il rischio esiste ma non è elevato mentre per il 16,5% non ci saranno ricadute in Europa essendo il conflitto una questione locale", si legge nell'analisi del sondaggio realizzato tra il 10 e il 12 ottobre 2023, quindi prima dell'attentato che si è verificato oggi ad Arras, nel nord della Francia, dove un ventenne ceceno ha colpito a morte con un coltello un insegnante di liceo al grido di "Hallah è grande".