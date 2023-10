Meteo, "lunghissima fase di pioggia". Giuliacci, la data della svolta d'autunno

13 ottobre 2023 a

a

a

Le previsioni meteo portano dritte a un cambiamento "radicale" del tempo: l'autunno "vero" finalmente arriva in Italia. Ad affermarlo sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci secondo cui la settimana che inizia lunedì 16 ottobre porterà "pioggia, vento e decisamente più freddo" rispetto alle ultime settimane caratterizzate dal caldo causato dall'anticiclone. In particolare, si legge sul sito MeteoGiuliacci , la data della vera svolta sarà quella del 17 ottobre. A dirla tutta, i primi segnali si vedranno già nel fine settimana quando una "prima modestissima perturbazione". Ma il grosso arriverà come detto martedì con una "seconda perturbazione più incisiva" che porterà pioggia e maltempo nelle regioni di ponente. Un peggioramento progressivo che in base alle previsioni degli esperti di Giuliacci dovrebbe sfociare, giovedì 19 ottobre, con l'inizio di una "lunghissima e ampia fase di piogge a tutte le latitudini".

Sottocorona: estate più calda di sempre? Come stanno le cose

In questo contesto, le piogge andranno a coprire parzialmente il deficit idrico dovuto alla siccità, soprattutto al Sud. E sulle Alpi si rivedrà la neve anche se, con le temperature ancora piuttosto alte, questa dovrebbe cadere solamente i oltre 2400-2700 metri, ma non sono escluse "Imbiancate" fino a 2000 metri., affermano i meteorologi. Più copiosi gli accumuli verso i 3mila metri. Insomma, l'autunno sta per entrare nel vivo dopo mesi di caldo anomalo.