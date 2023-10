Meteo, Paolo Sottocorona anticipa il ribaltone d'autunno

13 ottobre 2023 a

a

a

L'estate lunghissima del 2023 sembra stia lasciando le nostre latitudini. In queste ore e soprattutto nei prossimi giorni, infatti, piogge e perturbazioni faranno la loro comparsa anche sulla Penisola, facendoci parlare di un vero e proprio autunno a tutti gli effetti. Ne parla il meteorologo Paolo Sottocorona nel corso del Tg La7 del 13 ottobre.

"Una perturbazione non particolarmente intensa sta interessando con la sua coda le regioni settentrionali - rivela Sottocorona - Ma c'è un'altra perturbazione che si muove verso est e arriverà a interessarci. Sabato 14 ottobre troveremo nelle zone di nord-est precipitazioni anche intense, soprattutto in Friuli Venezia-Giulia ma anche le zone alpine avranno precipitazioni più estese. Deboli piogge sulla Liguria e poi anche al centro e al sud lungo la costa tirrenica. Insomma c'è una tendenza al cambio. Domenica, però, questa tendenza al cambio sarà ancora più evidente. Tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia ci saranno precipitazioni intense, così come in Emilia Romagna. Al centro e al sud ci saranno ancora piogge deboli o moderate. Sarà un tempo ben diverso da quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Salve le zone ioniche più meridionali dove prevarrà il sereno. Dal punto di vista delle temperature i cali sono in arrivo.