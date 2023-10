Meteo, si abbassano le temperature. Giuliacci annuncia la data dell'autunno

11 ottobre 2023 a

a

a

Il caldo fuori stagione ha le ore contate. Il sito meteogiuliacci.it , però, non ha dubbi e anticipa lo sviluppo del meteo per le prossime settimane. L'anticiclone africano che ha attanagliato l'Europa centro-meridionale sta per essere spazzato via dalle correnti di aria fresca e fredda che sono in arrivo da nord ovest.

Fine del caldo, crollo delle temperature e neve: Giuliacci ci fa piombare nel gelo

Ma il sito del colonnello Giuliacci va oltre ed è in grado di indicare addirittura la data in cui il freddo farà capolino alle nostre latitudini. Una prima spallata arriverà lunedì 16 quando un primo flusso riuscirà a varcare le Alpi anche se non porterà grandi precipitazioni. Per la botta definitva, però, bisognerà aspettare il giorno seguente, martedì 17 quando la bassa pressione richiamerà aria molto fredda da oriente. Chiaramente le conseguenze si faranno sentire soprattutto sotto il piano delle temperature. Nel giro di una manciata di giorni le temperature scenderanno anche di dieci gradi e potrebbero addirittura scendere sotto le medie del periodo. Insomma si passerà dalla tarda estate a fine autunno.