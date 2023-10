Meteo, Sottocorona si rimangia tutto ancora una volta: il cambiamento imminente

12 ottobre 2023 a

a

a

Un meteo ballerino in questi giorni. Prima l’arrivo del vero autunno, poi un caldo che non vuole saperne di andare via e ora un nuovo scenario differente. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si collega con la puntata di Omnibus per fornire le proprie previsioni del tempo per i prossimi giorni, con una svolta che è dietro l’angolo: “Anche oggi l’Italia è senza nuvole significative, restano sull’Europa settentrionale e da noi l’alta pressione. Torniamo con un imminente cambiamento del tempo, dopo che c’era stato prima un modello di cambiamento e poi un altro opposto. Per oggi, giovedì 12 ottobre, c’è qualche ombra di nuvole e di debole pioviggini sulla Liguria, l’alta Toscana, il basso Tirreno e poco altro. Tempo stabile, a volte un po’ grigio. Domani, venerdì 13 ottobre, compare qualche velo di grigio e qualche debole pioviggine anche sulle zone di nord-est, poi restano Liguria, parte della Toscana e il basso Tirreno. Si arriva a sabato 14 ottobre, in cui si vede un cambiamento. Al sud c’è un grigio sul basso Tirreno, che si estende anche alle regioni centrali, poi le precipitazioni si affacciano sulle zone di nord-est. Sabato, tutto ciò che era al di là delle Alpi, comincia ad interessare anche alcune regioni del nord, con precipitazioni moderati e non deboli. Il segno che qualcosa sicuramente sta cambiando”.

Fine del caldo, crollo delle temperature e neve: Giuliacci ci fa piombare nel gelo

Si passa quindi ad analizzare le temperature massime, che “sono più o meno ferme sui valori di ieri, alte al sud e moderate nell’altezza, ma sempre sopra media, al nord”. Sottocorona conclude come di consueto con la tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore: “Non ci sono cambiamenti significativi, però comincia a comparire qualche diminuzione, sicuramente non forti, quasi impercettibile, visto che si tratta di oscillazioni di un grado, ma il cambiamento del tempo porta a far cambiare le temperature. Il calendario così vuole”. Il caldo è pronto a finire ed ha le ore contate.