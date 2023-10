Tagadà, Matteo Salvini sbotta in diretta: "Fate le domande e vi date le risposte"

10 ottobre 2023 a

Il caso della giudice Iolanda Apostolico non cessa di far discutere. A seguire le orme della magistrata di Catania, che non ha confermato il trattenimento dei migranti provenienti dalla Tunisia bollando di fatto come illegittimo il decreto Cutro del governo, sono stati altri due giudici. Provvedimenti che potrebbero essere presto impugnati dal governo, ma fa discutere soprattutto l'attivismo di Apostolico, immortalata da vari video mentre partecipa a una manifestazione per i migranti della nave Diciotti e contro la polizia, cinque anni fa. Allora il ministro dell'Interno, contro cui si scagliavano i manifestanti, era Matteo Salvini, intercettato oggi martedì 10 ottobre a Trento dalle telecamere di Tagadà. Il vicepremier ha risposto alle domande dell'inviata del programma di La7, Elena Testi: "Ognuno nella vita privata può fare quel che vuole, ma se un giudice che mi deve giudicare su un tema ha partecipato a una manifestazione nella quale si inneggiava all’immigrazione clandestina e contro le forze dell’ordine, allora ho qualche perplessità sul fatto che sia terzo e indipendente", spiega il leader della Lega.

La cronista poi torna sulle polemiche sull'origine del primo video che mostra Apostolico al sit-in, postato da Salvini: "Il problema non è la fonte del video ma un giudice che va in una manifestazione dove si grida 'assassini' alle forze dell'ordine. Casualmente, lei era lì...". Quando la giornalista e la conduttrice Tiziana Panella ribattono che la giudice non ha insultato in prima persona gli agenti, il vicepremier sbotta e se ne va: "Lei è abituata a fare domande e a darsi risposte, non è la mia educazione", taglia corto Salvini.