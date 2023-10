Al fianco di Israele: in migliaia alla fiaccolata del Foglio all'Arco di Tito

10 ottobre 2023 a

Al fianco di Israele: la fiaccolata organizzata dal Foglio ha raccolto sotto l’Arco di Tito, a Roma, migliaia di persone. L'evento in difesa dello Stato ebraico dopo gli attacchi di Hamas è stato inaugurata dalle parole del direttore del quotidiano, Claudio Cerasa. Molti anche i cartelli esposti, tra cui «Hamas=Isis» o «La libertà dell’Occidente si difende sotto le mura di Israele». Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, è intervenuto annunciando che «poco fa c’è stato l’ultimo voto alla Camera e al Senato, tutti hanno condannato senza esitazione il vile attacco a ragazzi, ragazze, bambini che volevano vivere. C’è un solo responsabile di quello che sta accadendo ed è Hamas. Il killer vuole che non ci sia pace, vuole che nessun Paese arabo dialoghi con Israele, vuole che gli accordi di Abramo saltino in aria perché evidentemente questo fa comodo a qualcun altro in nome di una teocrazia che tante vittime ha fatto anche tra concittadini. Sono scene inaccettabili quelle che abbiamo visto già a Teheran dove i terroristi festeggiavano perché avevano fatto quella strage». Così «Io ho rispetto di tutti i combattenti, ma chi vilipende un cadavere, chi se la prende con donne bambini e disarmati non è un combattente ma un vile», ha aggiunto il ministro.

"Israele siamo noi", il Foglio organizza una fiaccolata a Roma

«Faremo tutto il possibile per liberare gli ostaggi che stanno a Gaza. Domani andrò in Egitto per cercare di capire come si possono aprire corridoi umanitari, anche se non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta», ha spiegato Tajani. In rappresentanza del governo di Giorgia Meloni, che ha aderito all'appello "Noi siamo Israele" del quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, c'è anche Carlo Nordio: «Se fossi stato un privato cittadino sarei venuto comunque a questa fiaccolata. In qualità di ministro della Giustizia vengo con uno spirito più importante, perché la giustizia è da sempre presente nella storia di Israele», ha detto.