Meteo, Sottocorona smorza gli entusiasmi: cosa succede con il caldo

09 ottobre 2023 a

a

a

Poche nuvole sull'Italia. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, presenta le previsioni del tempo dei prossimi giorni nel corso della puntata di Omnibus di lunedì 9 ottobre. Ebbene, dalle carte emerge per la giornata di oggi solo qualche nube di passaggio a Nord che potrebbe portare un po' di aria fresca: "Avremo un temporaneo e limitato abbassamento delle temperature", e dal punto di vista delle precipitazioni nulla di nuovo all'orizzonte con qualche sporadica pioggia e per meglio dire "pioviggine".

Irruzione di aria fredda? “Se fossimo in inverno…”, Sottocorona è perplesso

Lunedì 9 ottobre avremo così un tempo sostanzialmente stabile mentre martedì 10 ottobre si affaccia qualche nuvola sul basso Tirreno e sulle zone interne della Calabria, dove si potrebbe verificare qualche precipitazione così come in Liguria e alta Toscana. "Mercoledì non cambia molto, deboli piogge nel basso Tirreno, in Liguria e in Alta Toscana e qualcosa anche fra Trentino-Alto Adige e Veneto", spiega Sottocorona. "Ma parliamo sempre di qualche debole pioviggine", e le temperature restano alte nonostante un piccolo calo.

Questo perché l'aria fresca arrivata sulla penisola balcanica "sfiora soltanto l'Italia". Fra oggi e domani al nord ci sarà meno caldo ma l'abbassamento sarà solo di un paio di gradi. Questa mattina, spiega l'esperto, "i valori delle minime sono molto simili a quelli di ieri". Insomma, nessun cambio repentino del tempo in vista.