Meteo, l'anticiclone africano Apollo non molla la presa: "Weekend eccezionale"

Il caldo non ci abbandona. Buona notizia per chi ama le giornate soleggiate. Come spiega il team del sito ilmeteo.it , l'anticiclone africano Apollo non molla la presa. Gli esperti avvertono: "Nelle prossime ore è prevista l’espansione di questa figura meteorologica ancora più verso Nord, addirittura fino alla Scozia, con un significativo aumento termico su tutta l’Europa Centro-Occidentale". A spiegare il paradigma di questo autunno dalle temperature anomale è il meteorologo Mattia Gussoni: "Confermata questa fase anomala ed eccezionale su gran parte del Continente: il freddo autunnale scivolerà sul fianco orientale portando le prime nevicate in Russia, altrove avremo valori ben oltre la media del periodo. Si prevede un weekend con uno scarto positivo di 8-10°C dall’Italia centro-settentrionale alla Francia e fino alla Spagna e al Portogallo, con un picco di +12/13°C sul Regno Unito rispetto ai dati climatologici del periodo, sempre più stravolti dal Riscaldamento Globale".

Che cosa ci aspetta in Italia? Stando alle parole di Gussoni, supereremo i 30 gradi ancora "in maniera diffusa". L'esperto parla di un weekend eccezionale, "mai così caldo a Ottobre". In particolar modo, nelle giornate di domenica e di lunedì "potrebbero essere stravolti i record assoluti mensili anche a Roma e Milano, rispettivamente con 32°C e 29°C". Poi il meteorologo sgancia la bomba: "Insomma tutto lo Stivale vivrà dentro un anomalo forno autunnale: sembrerà di essere ad Agosto, tutti al mare o in montagna". Cielo sereno e venti deboli. Attenzione all'escursione termica: se nelle ore centrali della giornata verrà voglia di mettersi in costume a prendere il sole, la sera servirà indossare una felpa o un giacchetto.

Ma la domanda che attanaglia gli italiani è una: quando finirà quest'ondata di caldo? Secondo Mattia Gussoni non c'è ancora una data da segnare in rosso. "Il caldo anomalo ci accompagnerà anche la prossima settimana, anche se il picco è atteso tra Domenica 8 e Lunedì 9 Ottobre: in seguito le temperature si manterranno sui 30°C con qualche valore più alto al meridione. Insomma l’Estate non finirà", dice.