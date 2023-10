Meteo, Sottocorona e il drastico salto delle temperature dopo la stretta sull'Italia

07 ottobre 2023 a

Il tempo in Italia è pronto a cambiare e forse il grande caldo di settembre e di questa prima settimana di ottobre può andare in archivio. A sviscerare le previsioni del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce le proprie osservazioni nel corso della puntata di sabato 7 ottobre di Omnibus: “C’è una situazione abbastanza particolare, molto freddo al nord, sulla penisola scandinava, poi c’è questa fase, fascia, molto caldo che comprende Spagna, Francia, Portogallo, isole britanniche, con valori che arrivano ad essere fino a 10 gradi sopra la media. L’Italia ha dell’aria più fredda a Sud, che sfiora le isole maggiori, ma in generale è di 3-4 gradi sopra la media, quindi temperature buone, un po’ abbondanti per la stagione. Se andiamo a vedere lunedì 9 ottobre è previsto che l’aria fredda ha sfondato sull’Europa orientale, l’Italia resta in una lingua più calda, c’è una zona con valori altissimi. L’Italia è stretta da due zone di aria più fredda. Per gran parte della settimana si resta su questo filo, ma per sabato 14 ottobre la zona fredda conquista gran parte dell’Italia, con le temperature che andranno 2-3 gradi sotto le medie. Da 4 gradi sopra a 4 gradi sotto, il salto è abbastanza marcato. La settimana successiva potrebbe anche essere più fredda, ma aspettiamo a dire che è arrivato l’inverno o cose del genere”.

“Per oggi sono previste debolissime piogge al Sud, solo in Calabria è da segnalare. Centro e Nord prevalenza di cielo sereno e poco nuvoloso. Per domenica 8 ottobre c’è prevalente tempo stabile al Nord e al Sud, le precipitazioni sono molto deboli. Per lunedì invece c’è una zona sull’Appennino centro-meridionale che potrebbe teoricamente dare qualche fenomeno intenso”. L’intervento si conclude con l’analisi delle temperature massime: “Non ci sono grandi variazioni, al Nord tendono a risalire un poco per via di un sole più presente, si superano i 25 e i 26 gradi. Le massime sono in aumento tra oggi e domani, soprattutto al Nord. In generale - chiosa Sottocorona - ci sono piccolissime oscillazioni”.