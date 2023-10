Meteo, ritorna l'anticiclone africano: record storici e domenica rovente

07 ottobre 2023 a

a

a

Un caldo inesauribile nonostante stia finendo la prima settimana di ottobre. L’anticiclone africano ha già investito altri paesi come Spagna, Inghilterra e Francia, con temperature minime misurate all’alba che sono molto simili a quelle di agosto e quindi molto più alte della media del periodo attuale. L’Italia per ora è stata risparmiata dalle correnti di aria calda, ma domenica 8 ottobre anche la Penisola sarà investita. Secondo il sito 3bmeteo ci attende “un ulteriore aumento delle massime rispetto quelle già anomale di oggi con la possibilità che domenica su molte zone del Nord, soprattutto Nordovest, Lombardia ed Emilia si possano battere dei record storici. Ma farà caldo anche al Centro e al Sud con valori diurni che potranno superare i 30°. La nuova settimana poi vedrà un ulteriore rialzo al Centro Sud mentre ci sarà un leggero ridimensionamento al Nord, poi ancora caldo anomalo fino al weekend quando una perturbazione proverà a scendere gradualmente di latitudine verso l’Italia”.

“Salto marcato”. Cosa succede alle temperature: Sottocorona ci fa tremare

Andando ad analizzare in particolare le temperature di domani si nota un “sensibile e ulteriore aumento al Centro Nord con valori fino a 32/33° sulla bassa Padana. Massime oltre i 30° anche in Toscana, Lazio, Campania e localmente su Puglia e Sardegna. Caldissimo anche in montagna, con picchi di 15° sopra la media”. A lungo termine si passa a giovedì 12 ottobre e la situazione non cambia affatto: poche variazioni delle temperature nelle previsioni meteo, con “tutta l'Italia che sarà sopra media, con valori massimi fino a 5/7° sopra la norma”.