Il video della giudice? "Come si fa a parlare di dossieraggio", Meloni smonta i teoremi

Matteo Salvini "non mi ha parlato del video" della giudice di Catania immortalata tra i manifestanti durante una protesta contro l'allora ministro dell'Interno per i migranti della nave Diciotti, "ma mi pare francamente secondario", spiega Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del Consiglio europeo informale di Granada. La sinistra attacca: chi ha dato a Salvini il video che mostra Iolanda Apostolico tra i manifestanti che insultano la polizia e l'allora capo del Viminale, insinuando presunte attività di dossieraggio?

"Interrogativi inquietanti sul video". Sinistra in tilt, ora prova a ribaltare il tavolo

"Anche tutta la polemica che sto vedendo - continua la premier - se partecipi a una manifestazione pubblica, e lo rivendichi", come si fa a parlare di dossieraggio? Che "di solito è una attività occulta che si fa per tirare fuori delle cose che non si sanno. Se uno sta in una manifestazione col proprio volto, in prima fila, dietro uno striscione, che dossieraggio è? Stai lì, lo rivendichi", argomenta Meloni che invita tutti a prestare attenzione sul fatto in sé, ossia della partecipazione di un giudice a una manifestazione politica, soprattutto dopo il provvedimento che di fatto ha dichiarato illegittimo un decreto del governo firmato dal presidente Sergio Mattarella. Meloni commenta: "Che poi uno possa dire e segnalare: può essere che poi nelle decisioni ci sia un pregiudizio? Mi pare perfettamente legittimo".