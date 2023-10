Giudice Apostolico, la sinistra prova a ribaltare il tavolo: "Da dove arriva il video"

06 ottobre 2023 a

La sinistra prova a rovesciare il tavolo sul caso della giudice di Catania che ha accolto il ricorso di tre migranti tunisini, Iolanda Apostolico, immortalata in un video a una manifestazione contro Matteo Salvini. Insomma, il problema non sono le uscite "politiche" della toga ma come è uscito il video del sit-in per la nave Diciotti. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs che annuncia una interrogazione. Secondo il leader di Sinistra italiana "ha ragione l’Associazione Nazionale Magistrati quando ricorda che se si vuole discutere si discuta della sentenza del tribunale di Catania nel merito", anche se "si può discutere se l’andare in piazza sia opportuno o meno". Ma c'è "un’altra questione ancora più grave e inquietante su cui chiederemo in Parlamento spiegazioni al governo Meloni", afferma Fratoianni a Skytg24.

La domanda di Fratoianni è: "Da dove arriva questo video dopo 5 anni? - prosegue il leader di SI - vorremmo sapere come mai arrivato nelle mani di un ministro e di un partito? Dicono che l’hanno preso in rete? Bene ci diano le fonti e lo dimostrino, perché a quanto pare quel video data la prospettiva, è palesemente e ragionevolmente girato durante quella manifestazione al porto della città siciliana dalle forze dell’ordine. Noi crediamo che questo aspetto vado chiarito". "Se quel video fosse arrivato nel nelle mani del ministro Salvini e della Lega da strutture ed apparati dello Stato sarebbe una cosa gravissima.Come è anche altrettanto grave utilizzare quel video, dove peraltro si vede che la giudice sta interloquendo con le forze dell’ordine, come un manganello contro gli avversari", tuona il leader di SI che parla di "interrogativi inquietanti sulla genesi del video".

Tuttavia, Salvini insiste sul punto che ritiene centrale della vicenda: il caso della giudice di Catania "è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio", ha detto il vicepremier e ministro in un video, girato poco prima di partire per Palermo dove oggi pomeriggio è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo OpenArms.