Meteo, Paolo Sottocorona rivela i valori del weekend: cosa succede in Italia

Il weekend si avvicina e il meteorologo del Tg La7, Paolo Sottocorona, rivela che tempo farà. Su tutta la Penisola il tempo sarà prevalentemente stabile con l'alta pressione che garantirà grande stabilità su tutto lo stivale. Solo qualche debole precipitazione che interesserà le regioni meridionali ma che non provocherà grandi cambiamenti.

"La coda delle perturbazioni presenti sulla penisola balcanica interessa parte del nord, del centro e del sud ma senza fenomeni particolari - ha detto Paolo Sottocorona - Venerdì 6 al nord c'è solo qualche traccia di debolissime precipitazioni. Poi piogge debolissime sull'Appennino centrale e al sud. Nella giornata di sabato 7 le schiarite arriveranno anche al sud, specie sul versante adriatico. Tra Calabria e Sicilia, invece, ancora qualche debole precipitazione ma nel complesso prevarrà il tempo stabile. Anche domenica tutto resterà in questa situazione, cioè tempo in prevalenza stabile e solo sulla Penisola balcanica ci sarà un nuovo ingresso di nuvole con piogge deboli. Ma tutto questo non interesserà l'Italia dove qualche debolissima precipitazioni si potrà verificare sul mare. Insomma non saranno giornate perfette ma visto che siamo a ottobre non sono così frequenti le giornate perfette. Venti e mari saranno comunque tranquillissimi. Per quanto riguarda le temperature, venerdì non saranno particolarmente alte: forse saranno più alte al centro che al nord. Ma, in generale, i valori saranno piuttosto abbondanti per la stagione in corso. Sabato saranno un po' più alte soprattutto al nord-est. Al sud, invece, potremo considerarle stazionarie".