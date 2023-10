Meteo, week end folle: le temperature record fanno paura. Quanto dura l'estate fuori stagione

05 ottobre 2023 a

Il caldo non sembra voler mollare la presa sull'Italia e sull'Europa continentale. Come illustrato sulle pagine del sito 3bmeteo , l'anticiciclone africano sta invadendo praticamente tutta Europa: Irlanda e Regno Unito compresi. Si tratta di temperature che, in alcune zone, supereranno anche i 30 gradi. Tutto questo sta provocando alcuni cambiamenti ambientali da non sottovalutare: lo zero termico sarà al di sopra dei 4mila metri e questo metterà a dura prova l'equilibrio dei ghiacciai.

Giuliacci: ecco la "nuova normalità", come è cambiato l'autunno

E cosa accadrà in Italia? Stiamo andando incontro a un weekend a dir poco folle. Con temperature che domenica 8 raggiungeranno anche i 32 gradi. Le zone più calde si troveranno lungo la costa tirrenica e in Sardegna. Ma quanto durerà questa estate fuori stagione? Secondo le previsioni temperature anche di dieci gradi sopra la media ci accompagneranno almeno fino alla metà di ottobre ma per avere davvero un po' di fresco dovremo attendere fino alla terza decade del mese.