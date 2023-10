Meteo, bomba sul weekend: "Anticiclone in rinforzo". Le previsioni

04 ottobre 2023 a

Sebbene l'inizio dell'autunno abbia fatto pensare alle prime piogge e al fresco, le ultime previsioni meteo diffuse dal team di 3bmeteo stroncano qualsiasi ipotesi di cambio di rotta. Il caldo non è intenzionato ad abbandonarci e le temperature tendono ancora a salire. In particolar modo, nel weekend è prevista l'ennesima rimonta anticiclonica. "Archiviato il debole passaggio frontale di metà settimana sulle nostre regioni settentrionali, l'anticiclone africano tornerà a rinforzare e ad espandersi con decisione verso l'Europa centrale e meridionale", si legge sul sito.

