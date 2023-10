Meteo, come è cambiato l'autunno. Giuliacci: ecco la "nuova normalità"

05 ottobre 2023 a

Che le stagioni siano cambiate nel corso degli anni è un fatto tanto ripetuto quanto, per i meno esperti, incomprensibile. Perché siamo a ottobre e si respira ancora un'aria estiva? Perché invece delle piogge e dei primi freschi siamo costretti a fare i conti con temperature in rialzo? Queste sono le domande che si pongono gran parte degli italiani. A rispondere è il team del colonnello Mario Giuliacci.

Come scrivono gli esperti sul sito meteogiuliacci.it , le giornate soleggiate sono aumentate e le piogge hanno perso la costanza che un tempo avevano durante la stagione autunnale. "Prima di tutto è aumentato il soleggiamento. Ottobre ma così pure Novembre erano dei mesi estremamente grigi sulla Pianura Padana e molto nuvolosi altrove, con perturbazioni frequenti e piogge costanti", dicono i meteorologi. Ora sembra si possano registrare dei cambiamenti importanti: "In questo periodo dovrebbero essere gli anticicloni a chiedere il permesso alle perturbazioni e non il contrario".

Quando arrivano le prime piogge? La squadra di Giuliacci spiega che le piogge non sono scomparse ma hanno cambiato la loro natura: "Non c'è un vero e proprio calo delle precipitazioni. Piove peggio rispetto a un tempo". Almeno per adesso, l'autunno non è veramente partito. Gli esperti raccontano che, sebbene ci siamo già stati autunni caldi, si trattava di eccezioni e non di normalità. E aggiungono: "Non si vede una fase meteo di piogge abbondanti per tutti, nemmeno nelle tendenze a lungo termine".