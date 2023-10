Meteo, niente svolta autunnale. Sottocorona: che fine fa la perturbazione sull'Italia

05 ottobre 2023 a

Che effetti ha la perturbazione prevista sull’Italia? A rispondere alla domanda è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega con Omnibus per fare il punto sulle previsioni meteo nel corso della puntata del 5 ottobre del talk show: “Tutto questo passaggio di nuvole ha dato poche piogge e le temperature sono scese, era quello che ci si attendeva, la pressione è infatti scesa in maniera sufficiente a far entrare queste nuvole, ma non a farle sviluppare come avviene nelle zone di bassa pressione. La previsione di oggi quindi vede zone in cui non piove, ma ci sono piogge, soprattutto sulla fascia alpina, un po’ sull’Appennino settentrionale, arrivano anche sulle zone interne del centro-sud, ma sono precipitazioni debolissime, quasi pioviggina. Per domani, venerdì 6 ottobre, c’è ancora qualche traccia di precipitazione, ma molto deboli, ci sono molte zone anche con molte schiarite. Si arriva a sabato 7 ottobre in cui di questa piccola incertezza resta veramente poco, soprattutto al sud, perché al centro e al nord il tempo sarà stabile. Domenica 8 ottobre non cambierà molto”.

Si passa poi alle temperature massime previste per oggi: “Sono più o meno ferme sui valori di ieri - sottolinea Sottocorona -. I picchi sono al sud, siamo sopra i 25-26°, oltre quello non si va molto. Temperature anche più alte del normale per la stagione, ma sono temperature di ottobre. La variazione tra oggi e domani evidenzia un leggero recupero dei termometri al nord, in qualche zona del sud, di Sicilia e Sardegna c’è qualche lieve diminuzione”.