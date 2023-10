Meteo, super ottobrata in Italia. "Come in estate": la giornata più calda

01 ottobre 2023 a

Il grande caldo estivo non è intenzionato ad abbandonare la penisola italiana. Sebbene l'arrivo dell'autunno faccia pensare a un crollo delle temperature e all'arrivo delle prime piogge, a dominare, nelle ultime previsioni di 3bmeteo.com , sono per lo più le giornate soleggiate. "Una grossa bolla di aria calda con temperature in quota di 20/22°C a 1500m ha conquistato completamente il comparto iberico e la Francia soprattutto meridionale e si dirige verso l'Italia", avvertono gli esperti.

Che vuol dire? Stando alle parole dei meteorologi, anche se la "matrice più africana dell'anticiclone resterà tra la Spagna e la Francia", temperature molti gradi sopra media si registreranno in Italia. Come si legge sul sito, si tratta di una situazione anomala e ci accompagnerà "probabilmente fino alla fine della prima decade di ottobre". "Per questo periodo che sarà molto caldo e in gran parte soleggiato il termine ottobrata suona persino improprio visto che le massime saranno estive con punte anche superiori ai 30°C sia al Nord che al Centro ma localmente anche al Sud. L'eccezionalità sarà costituita soprattutto dal pauroso rialzo degli zeri termici che potranno arrivare a sfiorare sulle Alpi occidentali i 4600/4800m o persino di più", spiegano gli esperti.

Giornate stabili e calde quindi. "Non avremo particolari variazioni al Centro-Sud mentre al Nord un leggerissimo break ci sarà. Una perturbazione atlantica pilotata da un vortice sul mare del Nord lambirà l'arco alpino tra la serata del 3 e la giornata del 4 ottobre portando qualche annuvolamento irregolare", spiega il team di 3bmeteo. Prevista però una rimonta africana: arriverà presto una nuova ondata di caldo. Quale sarà la giornata con le temperature più alte? "La giornata più calda dovrebbe essere martedì".