Meteo, ritorna El Niño e l'estate diventa infinita. Giuliacci: “Inverno mite in vista”

Il ritorno di El Niño è ormai realtà. Il colonnello Mario Giuliacci ha analizzato le ultime previsioni della Noaa, l’agenzia statunitense che si occupa delle dinamiche oceaniche e atmosferiche, in cui viene dato per certo l’arrivo del fenomeno che porta un’anomalia termica positiva della superficie dell’Oceano Pacifico tropicale, centrale e orientale, essendo così capace di modificare il clima di tutta la Terra. “Gli effetti inizieranno a sentirsi nei prossimi mesi di ottobre e novembre e la sua massima espressione si raggiunge di solito nel periodo natalizio. Le vaste aree anticicloniche, come l’alta pressione delle Azzorre e quella Africana, verranno potenziate e guadagneranno spazio verso settentrione con una maggiore spinta verso il Mediterraneo durante la stagione più fredda” le parole di Giuliacci.

Che si focalizza poi sugli effetti per l’autunno: “L’anticiclone sarà protagonista e influenzerà la stagione autunnale con lunghi periodi di stabilità e temperature oltre le medie con anomalie positive rilevanti trasformando i prossimi mesi in un proseguimento di una coda estiva. Questa situazione manterrà alte anche le temperature dei nostri mari e in alcune zone sarà possibile raggiungere i 25° con punte anche superiori. Potrebbero verificarsi fenomeni estremi che porterebbero a nubifragi e locali alluvioni. Ci sarebbero i presupposti per la nascita dei classici cicloni mediterranei oppure dei Medicane”.

Ma il sito metegiuliacci.it dà uno sguardo pure all’inverno, con una previsione abbastanza netta: “Potrebbe essere mite con temperature oltre le medie, con nebbia in pianura e sole sui rilievi. Non saranno escluse fasi fredde, ma saranno comunque di breve durata. Con El Niño si potrebbe avere infatti la destabilizzazione del Vortice Polare”.