Messina Denaro, manifesti funebri choc ad Orgosolo. Scoppia il caso

«Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro». È questo il testo dei manifesti choc apparsi nel paesino in provincia di Nuoro dove proprio ieri i carabinieri del Ros hanno fatto una retata nell’ambito dell’inchiesta «Mondo Nuovo». «Mi hanno chiamato in modalità anonima per propormi i manifesti - spiega all’Adnkronos il titolare dell’agenzia funebre Goddi di Orgosolo - ho espresso il mio disappunto, ma poi ho voluto farlo lo stesso. Ero indeciso, ma non si trattava di insulti a un presidente o elogi a un mafioso, era un manifesto di cordoglio». A quel punto il testo è andato in stampa e i manifesti per Matteo Messina Denaro sono comparsi nelle nove postazioni presenti nella cittadina della Sardegna.

«È capitato proprio nel giorno della retata - continuano dall’Agenzia Goddi - e ci hanno subito chiamato le forze dell’ordine per avere chiarimenti. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, ma spero proprio che fosse un messaggio ironico». I precedenti nel paese dei murales non mancano: «Qui hanno fatto un manifesto anche per la morte della Regina Elisabetta», la spiegazione di Goddi.