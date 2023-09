Meteo, "ottobrata" mai vista. Giuliacci: quanto durerà il caldo estivo

27 settembre 2023 a

a

a

L'ottobrata è in arrivo, e riserverà sorprese. Questo autunno sembra voler rispettare la tradizione, con i primi giorni di ottobre caratterizzati da stabilità e belle giornate. A fare il punto sulle previsioni meteo sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci secondo cui il ritorno dell’anticiclone porterà "ampi spazi soleggiati e temperature in risalita" fino ai primi giorni di ottobre, sui legge su MeteoGiuliacci , Insomma, l'autunno è di nuovo in pausa. Le temperature infatti "andranno oltre le medie climatiche del periodo, si parla infatti di 6-7°C in più dei valori tipici". Insomma, l'“ottobrata” sarà più intensa del solito: "Se prima i valori massimi per ottobre si aggiravano intorno ai 26-27°C, grazie al cambiamento climatico, i picchi ora possono raggiungere i 30-31°C. Pianura Padana, Toscana e Lazio saranno le zone dove il caldo si farà sentire di più regalando giornate dal carattere estivo", scrivono i meteorologi.

"Quando arriverà il picco". Caldo, l'allarme di Giuliacci

Sprazzi di clima estivo in autunno, ma quando arriva il freddo? "La vasta depressione presente sul Nord Europa potrebbe regalarci un nuovo flusso perturbato verso la fine della prossima settimana con temporali e fenomeni estremi causati dai contrasti termici tra le masse d’aria", prevedono gli esperti. Ricapitolando, il caldo intenso e fuori stagione si spingerà quasi fino alla prima decade di ottobre, poi l'arrivo dell'autunno "vero".