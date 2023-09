Meteo, cosa mette a rischio l'anomalia climatica. Quanto durerà il caldo

26 settembre 2023 a

Le temperature di questi giorni non lasciano adito a dubbi. Altro che autunno: l'anticiclone subtropicale sta mettendo in ginocchio l'Europa centrale, portando le temperature anche dieci gradi sopra la media di questa stagione. E questa situazione durerà per tutta l'attuale settimana e scavallerà almeno fino al 3-4 ottobre. E' questo che emerge dal quadro meteorologico descritto dal sito 3bmeteo.com che parla apertamente di "anomalia climatica". Al centro-nord le temperature saliranno oltre i 30 gradi. L'unica eccezione riguarderà le regioni meridionali che ancora risentiranno degli effetti del ciclone ionico.

Ma tutto questo caldo fuori stagione cosa metterà a rischio? Innanzitutto i ghiacciai alpini con lo zero termico che, per giorni, si attesterà oltre i 4mila metri.