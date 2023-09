Meteo, il dato che fa scattare l'allerta. Giuliacci: "Quadro preoccupante"

26 settembre 2023 a

Il quadro meteo per l'Europa e in particolare per l'Italia è "preoccupante". Lo affermano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che analizzando i pattern meteorologici continentali fanno notare come la stagione estiva "continua a far parlare fin troppo di sé". Tornando indietro di qualche mese, gli esperti sottolineano che dopo un giugno "piuttosto perturbato", abbiamo assistito e un luglio dominato dall'anticiclone africano con i picchi di caldo che ricordiamo. Una situazione che si è registrata in modo "decisamente eccessivo", si legge sul sito MeteoGiuliacci . Ma cosa c'è alla base delle odierne preoccupazioni? "La logica conseguenza di questo quadro è che l'autunno non riesce a partire", viene spiegato, e le piogge, seppur intense, restano isolate nel tempo e nelle aree interessate.

Insomma, a preoccupare è il futuro: "se il riscaldamento globale continuerà imperterrito (...) un'eventuale estate futura comincerà dal mese di maggio e durerà fino a fine settembre", è il timore dei meteorologi. Non si avranno sempre 40 gradi per quasi metà dell'anno, naturalmente. Ma bisogna tenere conto che "le irruzioni di maltempo saranno brevi e molto violente". Sbalzi bruschi con crolli delle temperature di qualche giorno alternati a lunghi periodi di caldo intenso, scrivono gli esperti citando i pattern ricorrenti che si sono registrati negli ultimi anni.