IT-Alert, cos'è e come funziona: il test nel Lazio, data e ora

Francesco Forgione 26 settembre 2023 a

a

a

A Roma e in tutto il Lazio arriverà alle ore 12 del 27 settembre il messaggio IT-Alert, ovvero il sistema di allarme pubblico che in caso di catastrofi o emergenze, dirama ai cellulari di una determinata zona il messaggio di pericolo. Le regioni già sottoposte al test sono state tredici: Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Basilicata, Lombardia e Molise. Domani sarà il turno di Liguria e Lazio. Il test consiste nell’invio del messaggio di emergenza sui cellulari dei cittadini, i quali dovranno visionare l’allarme ed eventualmente compilare il questionario allegato al messaggio. L’allarme pubblico emetterà un suono diverso dai consueti messaggi permettendo ai destinatari di riconoscerlo.

Il “treno” Giubileo è già in ritardo: disastro totale sulle nuove stazioni

È importante ricordare che Il sistema IT-Alert non utilizza nessuna app, non raccoglie nessun dato del dispositivo né la posizione. Inoltre, le attività in corso sul telefono non subiranno interruzioni ma sarà necessaria la presa visione del messaggio per tornare alla schermata standard. La notifica che arriverà domani alle 12 ai residenti nel Lazio, dopo la sperimentazione, potrà apparire solo in casi di calamità naturali come: maremoti, allerte meteo, incidenti nucleari e attività vulcaniche e sismiche. Sul proprio sito, IT-alert tiene a sottolineare che il sistema ha ancora delle falle: “Uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per mandare i messaggi IT-alert è l’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi. Questo significa che ci saranno dispositivi presenti in zone fuori dalla regione di volta in volta interessata dai test che potrebbero ricevere un messaggio IT-alert. Quindi ad esempio, sebbene l’area test sia la Toscana, è possibile che messaggi arrivino anche sui dispositivi presenti in Liguria, nel Lazio o nelle altre regioni limitrofe”.

Bonus carburanti e sconti sulle bollette: come richiederli

La Regione Lazio con un tweet ha confermato l’evento per la giornata di domani, con il tutto che era slittato di una settimana per via del maltempo e l’allerta meteo: “La data di IT-alert, inizialmente prevista per il 21 Settembre, è confermata per il 27 Settembre alle ore 12”.