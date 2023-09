Meteo, stop al "vortice". L'autunno fa dietrofront: quando torna l'anticiclone

25 settembre 2023 a

Il terrore che il grande caldo possa tornare a dominare le previsioni meteo è diffuso. Tuttavia, il tempo ci sta regalando il primo fresco, in alcune regioni anche con nubifragi e crollo drastico delle temperature. Cosa ci aspetta nelle prossime ore? A diffondere un nuovo bollettino è il sito 3bmeteo.com . Gli esperti avvertono: "Il vortice di bassa pressione che si è organizzato sul medio Adriatico avrà una storia su parte della Penisola fino alla giornata di mercoledì ma il suo raggio di azione si ridurrà progressivamente già a partire da domani".

Il motivo di questo ritorno al clima mite è "un cuneo di alta pressione di matrice africana si spingerà dalla Penisola Iberica in direzione dell'Europa centrale conquistando velocemente le nostre regioni centro settentrionali". Che settimana ci attende? Se nella prima metà sono previsti "piogge, temporali anche forti, sulle regioni del Sud e soltanto lunedì sulle regioni del medio Adriatico", poi "il dominio anticiclonico andrà progressivamente consolidandosi".

Questo vuol dire che torna il caldo. Nessun allarme: non sarà "eccessivo ma localmente si potranno tornare a vedere anche massime fino a 30°C al Centro Nord". Come si legge sul sito, "Intorno alla giornata di giovedì il vortice mediterraneo sarà ormai definitivamente uscito di scena. Nel contempo il flusso perturbato atlantico si stringerà attorno a un profondo centro di bassa pressione ben oltre il Mare del Nord lasciando libero spazio di espressione sull'Europa centro occidentale anche all'alta pressione delle Azzorre che andrà a formare un corpo unico con l'anticiclone africano". In altre parole è atteso un netto dietrofront della stagione autunnale.