Meteo, Giuliacci spiazza tutti: torna il "caldo anomalo". La data da segnare

È davvero arrivato l'autunno? Questa è la domanda che molti italiani si pongono. L'arrivo delle prime piogge, in effetti, ha fatto ipotizzare la fine del grande caldo e ha fatto tirare fuori l'ombrello a gran parte degli abitanti della nostra penisola. Ma la speranza è l'ultima a morire. Sebbene siano previsti temporali, poi riuscirà il sole e torneremo a gustare giornate dal sapore estivo. Ecco le ultime previsioni meteo diffuse dal team del colonnello Mario Giuliacci.

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , "la perturbazione del fine settimana ha lasciato dietro di sé un'area depressionaria che, nella giornata odierna, sta fortemente caratterizzando la situazione meteo al Sud e in alcune aree del Centro, dove insiste il maltempo". Nelle prossime ore sono attesi acquazzoni in "Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con il parziale coinvolgimento di Marche, Abruzzo e Molise, dove non si possono escludere isolati scrosci di pioggia". Domani, invece, rovesci e temporali insisteranno su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia.

La data da segnare è quella di mercoledì 27 settembre, quando il maltempo subirà una battuta d'arresto e le temperature torneranno a salire. "Da mercoledì le temperature torneranno a posizionarsi su valori al di sopra della norma e nei giorni successivi saliranno ulteriormente. Ecco allora che nel prossimo weekend ci sarà di nuovo spazio per un po' di caldo anomalo, dal sapore quasi estivo, ma con qualche importante differenza rispetto alle ultime settimane: le temperature saranno meno elevate e, questa volta, il caldo insolito si farà sentire soprattutto al Centro-Nord, meno al Sud", si legge sul sito.