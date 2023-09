Tagadà, Licia Ronzulli contro Andrea Crisanti. Cosa si dicono in tv

22 settembre 2023 a

Fondi del Pnrr, scontro a Tagadà tra Licia Ronzulli (capogruppo in Senato di Forza Italia) e Andrea Crisanti, senatore dem. I due esponenti politici se le suonano di santa ragione sui finanziamenti europei per i progetti di sviluppo del Paese. Ronzulli attacca Crisanti per le sue assenze in Aula. E non fa sconti. "Lei è molto bravo a parlare ma, nella pratica, evidentemente non ha ancora capito come funziona - incalza Ronzulli - Non è che si possono dissanguare le casse dello Stato. Se non ci sono i soldi o facciamo deficit o facciamo una manovra economica lacrime e sangue, considerando quello che ci ha lascito in eredità la sinistra. Non è colpa nostra se il superbonus ha avuto quell'iter e se il Reddito di cittadinanza è costato tanto".

Andrea Crisanti risponde per le rime: "Questa è una bugia clamorosa - dice il senatore Pd - Questo governo ha ricevuto 230 miliardi, frutto del lavoro che è stato fatto dai governi precedenti. Ma che sta dicendo?". A quel punto si è scatenata la bagarre con Licia Ronzulli che non si è trattenuta: "No ma cosa sta dicendo lei? - ha detto - Venga più spesso in Senato e studi un po' di più le carte perché mi sembra veramente che lei non sia preparato sulla questione. Lei sarà anche un grande epidemiologo, un grande biologo e un grande medico ma la proposta che abbiamo inviato alla commissione non taglia tout court come ha detto lei. Probabilmente non è stato attento quando ha parlato il ministro Fitto in Aula o forse non c'era. Non ricordo ma gliela manderò così la può studiare".