Tagadà, profezia di Sallusti: ecco quando la guerra in Ucraina tornerà al centro del dibattito

“In questo momento il tema della guerra è abbastanza basso, mi dici quand’è che si rialza nel dibattito politico italiano?”. Con questa domanda Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà su La7, interroga il suo ospite, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale. Il giornalista dà una sua previsione sul conflitto tra Russia e Ucraina nel corso della puntata del 22 settembre del programma televisivo: “Speriamo che non si rialzi per fatti traumatici, che travalicano i confini di quel conflitto. Io credo che tornerà centrale nel momento in cui la situazione di stallo che si è creata permetterà di aprire un vero negoziato. Il negoziato si apre soltanto in presenza di una situazione di stallo, fino a che uno dei due pensa o sa di poter vincere sul campo non si siederà mai a nessun tavolo. Stiamo costruendo lo stallo, lo stallo sta resistendo, purtroppo ad un costo enorme di vite umane, sia di ucraini che di russi, poi il dibattito - la chiusura di Sallusti - tornerà centrale nel momento in cui inizieranno delle vere trattative”.