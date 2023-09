Tagadà, Massimo Galli sulla nuova ondata Covid: chi dovrà vaccinarsi subito

19 settembre 2023 a

L'autunno si avvicina e con lui la paura del Covid. Nelle ultime settimane il numero dei contagi è salito rapidamente e tutto questo non lascia ben sperare per il proseguimento della stagione invernale. Come sempre i rischi maggiori vengono dalla riapertura delle scuole, frequentate soprattutto da bambini e ragazzi non vaccinati. Di tutto questo si è parlato nel corso della puntata di "Tagadà" in onda su La7 il 19 settembre. In collegamento c'era il professor Massimo Galli che ha messo in guardia soprattutto le categorie maggiormente a rischio: anziani e soggetti fragili.

Massimo Galli: "La nuova fiammata con un virus come questo è un evento atteso. Siamo in autunno e c'è stata la diffusione di nuove varianti che sono in grado di eludere l'immunità indotta dal vaccino e che quindi sono in grado di dare nuove infezioni. Queste varianti non sono niente di straordinario. La variante Eris è quella che si sta diffondendo di più e che avrà una spinta data dalla ripresa dopo le vacanze di concentrazioni di persone. La riapertura delle scuole, ahimè, è uno degli elementi che favoriranno il contagio. In Italia, infatti, la maggioranza delle persone non vaccinatee sta a scuola.