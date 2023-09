Meteo, Paolo Sottocorona annuncia macchie sull'Italia: cosa succede

22 settembre 2023 a

"Ora vi faccio vedere quello che sta succedendo sull'Italia". Durante la puntata de "L'Aria che Tira" del 22 settembre su La7, Paolo Sottocorona mostra la sua cartina della Penisola dove sono chiaramente visibili le scariche elettriche che accompagnano i temporali e il peggioramento meteo attualmente in atto. Nelle prossime ore la situazione peggiorerà su tutto lo stivale, provocando un consistente abbassamento delle temperature che diventeranno subito autunnali.

"Molte nuvole sull'Italia - spiega Sottocorona - Poi c'è una perturbazione che arriva dal nord Europa e arriva in Africa. Ma ora vi faccio vedere cosa sono queste macchie: sono temporali, scariche elettriche. Sono comparse al nord, Toscana, Liguria, Corsica, Sardegna e qualcuna avanzata tra Lazio e Campania. Insomma il peggioramento meteorologico è già in atto. Sabato 23 il maltempo tra nord e centro si sposterà verso sud-est. La parte più intensa della perturbazione è quella che raggiungerà il centro e arriverà qualche fenomeno intenso anche al sud. Poi domenica 24 migliorerà al nord e sul Tirreno ma i fenomeni intensi pertureranno sul versante adriatico anche se in attenuazione e qualche pioggia che arriverà al sud. Il quadro diventerà autunnale anche dal punto di vista delle temperature che anche al sud scenderanno abbastanza.