Meteo Giuliacci, come inizia ottobre: "Pioggia e temporali", settimane di fuoco

L'autunno inizia ufficialmente tra il 21 e il 23 settembre, date in cui solitamente cade l'equinozio, quando giorno e notte sono della stessa durata. Il colonnello Mario Giuliacci nel fornire le previsioni per gli ultimi giorni giorni di settembre e le proziezioni per le prime due settimane di ottobre ricorda come l'autunno climatico sarebbe dovuto già iniziare da una ventina di giorni. "In realtà oggi Inizia anche l'autunno climatico perché sta piovendo su gran parte dell'Italia", spiega il meteorologo in un video pubblicato sul suo sito MeteoGiuliacci . Insomma, nei prossimi giorni avremo a che fare con piogge e perturbazioni, ma come si prospettano i primi 15 giorni di ottobre? Nella prima settimana "insistono venti più freschi dai Balcani, al Sud qualche temporale pomeridiano tranne che in Campania. Alta pressione non africana su tutto il resto d'Italia. Qualche temporale pomeridiano sulle Alpi".

Dal 9 al 15 di ottobre "va via l'alta pressione sull'Europa centro orientale e arrivano più freschi, miti e piovosi venti atlantici", spiega Giuliacci che fa sapere che queste correnti raggiungeranno anche le Alpi per dare luogo a frequenti temporali pomeridiani. Queste correnti atlantiche raggiungeranno poi i Balcani per poi rientrare "con correnti più fresche sulle regioni adriatiche e quelle settentrionali", dove dunque insisteranno le piogge.