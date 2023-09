Meteo, temperature giù e tanta pioggia. Giuliacci: "Rottura di stagione"

21 settembre 2023 a

Il mese di settembre è stato a dir poco sorprendente. L'estate ha tenuto fino all'ultimo, con caldo costante e picchi di temperature. Ora, però, cambia tutto. L'autunno è pronto a fare irruzione. Il motivo? Stando alle ultime previsioni meteo diffuse dal team del colonnello Mario Giuliacci, la causa sarebbe una "perturbazione seguita da correnti fresche di origine nordatlantica".

L'arrivo di questa perturbazione potrebbe far scattare una vera e propria "rottura di stagione". Il maltempo ha colpito per ora solamente le regioni settentrionali "con precipitazioni anche sotto forma di temporali e un calo delle temperature". Quegli eventi, tuttavia, non rimarranno isolati. Venerdì 22 settembre condizioni meteo avverse interesseranno anche le zone centrali della penisola italiana. Attese piogge intense soprattutto al Nord. Gli esperti avvisano: "accumuli" di precipitazioni potrebbero raggiungere anche i "100 millimetri, talvolta accompagnati da colpi di vento, grandine e violenti nubifragi".

I meteorologi spiegano che "l'arrivo del fronte temporalesco nella seconda parte della settimana andrà a creare un vortice depressionario sui mari del medio e basso Tirreno". Quali saranno le conseguenze? "Con questa conformazione è molto probabile che ci siano fenomeni intensi e un deciso calo dei valori termici grazie alla ventilazione dai quadranti settentrionali. Si vedranno su molte regioni differenze fino a 10°C". Sabato 23 settembre "potremmo assistere a precipitazioni a carattere di nubifragio sulle regioni di Nord-Est che poi si estenderanno sulle regioni del Centro". Maltempo in Campania, Calabria e Sicilia. Domenica 24, invece, "ancora nuvole su quasi la totalità del Centro-Sud e sulla Romagna, mentre a partire dalle regioni del Nord-Ovest i cieli avranno sempre più spazi sereni grazie a un aumento dei valori barici".