Meteo, il gran caldo non sparisce neanche ad ottobre: “Temperature sopra le medie”

Che tempo dobbiamo attenderci nell’ultima settimana di settembre e la prima metà di ottobre? A rispondere a tale domanda è Edoardo Ferrara, esperto del portale 3bmeteo, che ha individuato in particolare tre fasce per suddividere il periodo. Secondo le elaborazioni del modello ECMWF dal 25 settembre al 2 ottobre “si palesano anomalie di geopotenziale positive su gran parte della fascia europea sopratttutto centrale, vale a dire pressioni e geopotenziali più alti della norma che sottendono una frequente ingerenza dell'anticiclone subtropicale. In tal contesto è lecito attendersi tempo mediamente secco ma soprattutto caldo in particolare su Stati Centrali ma anche Nord Italia e in misura marginale le regioni centrali. Il basso Mediterraneo e le coste del Nord Africa potrebbero invece essere interessate da una circolazione mediamente ciclonica, con tempo instabile e precipitazioni sparse anche al Sud Italia (a tratti anche al Centro), in un contesto termico talora anche lievemente sotto la media (valori termici ben oltre la media invece al Nord)”.

Dal 3 al 9 ottobre la situazione sarà più o meno simile, con “tempo spesso secco e temperature sopra media soprattutto al Nord (sebbene non si possa escludere qualche passaggio piovoso); tempo più dinamico e meno caldo invece al Centrosud Italia”. Ferrara si sofferma poi sul periodo che va dal 10 al 16 ottobre, con l’autunno che sembra proprio non voler irrompere con forza: “Tendenza a tempo più anticiclonico verso l'Europa orientale, mentre il comparto centro-occidentale sarebbe interessato in modo più diretto e incisivo dalle correnti perturbate atlantiche. In questa fase il tempo potrebbe tornare a farsi più piovoso al Nord, con eventi anche rilevanti, così come sul resto d'Italia. Temperature tuttavia ancora superiori alle medie ma questa volta - l'avviso finale del meteorologo - soprattutto al Sud e sul lato Adriatico”.